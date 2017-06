Cazul micutului din Balti care ar fi fost vandut unei nemtoaice: parintii s-au inteles cu femeia ca sa-i vanda copilul imediat ce va veni pe lume. Toti risca detentie pe viata

Potrivit Procuraturii, parintii copilului, originari din Balti, de la sfarsitul anului 2016 au inceput negocierile cu cetateana Germaniei, intentionand sa-i vanda acesteia copilul care urma sa fie născut. Astfel, recent dosarul a fost trimis in judecata, iar inculpatii riscade la 15 la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata pentru trafic de copii.

In complicitate cu parintii, cetateana Germaniei a obtinut un permis de scoatere a copilului din tara sub pretextul acordarii asistentei medicale in strainatate. Uterior, in urma mai multor anazile, s-a stabilit ca bebelusul era perfect sanatos, iar scopul real urmarit era de a adopta ilegal copilul pe teritoriul Republicii Federale Germane.

Pe 15 februarie anul curent, pe sensul de ieşire din ţară s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor specifice trei persoane: doi bărbaţi cu dublă cetăţenie, a Republicii Moldova şi României, şi o cetăţeană a Germaniei, care aveau cu ei un copil născut în data de 3 februarie. Persoanele aflate într-un automobil înmatriculat în Germania nu erau rude cu copilul.

În cadrul investigaţiilor preliminare a fost stabilit că bebeluşul provine dintr-o familie social-vulnerabilă. Mama acestuia, o femeie de 26 de ani, mai are alţi trei copii minori. Tatăl copilului, în vârstă de 28 de ani, a fost certat cu legea, fiind deţinut în penitenciar pentru tâlhărie.