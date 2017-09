Cazul tanarului decedat in penitenciarul 13. Doi inspectori, ofiterul principal si loctiitorul comandantului Batalionului Special de Escorta si Paza ai Directiei de Politie, SUSPENDATI din functie

"Pe parcursul anchetei de serviciu, initiate de Directia Inspectare Efectiv a Inspectoratului General al Politiei, in vederea elucidarii tuturor circumstantelor in cazului decesului lui Andrei Braguta, la 29 august curent, mentionam, inspectorul de serviciu, inspectorul inferior, ofiterul principal, toti angajati ai Serviciului de Garda al Izolatorului de Detentie Provizorie si loctiitorul comandantului Batalionului Special de Escorta si Paza ai Directiei de Politie a municipiului Chisinau au fost suspendati din functie.", anunta Inspectoratul General al Politiei.

Ieri, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei a descris pas cu pas despre cele intamplate. Oamenii legii spun ca tanarul ar fi fost batut de colegii de celula. Avocatii de la PromoLex spun ca autoritatile au incalcat legea, intrucat barbatul, care suferea de schizofrenie trebuia detinut din start doar in Spitalul de Psihiatrie.

Potrivit politiei, barbatul a fost retinut pe 15 august, pe soseaua Balti-Sarateni, pentru ca avea viteza excesiva, 110 km/ora. Acesta conducea un Volkswagen Passat. Inspectorii de patrulare l-ar fi somat sa opreasca, insa el ar fi continuat sa mearga, inclusiv pe contrasens, aratand prin fereastra gesturi indecente.

Politia a solicitat interventia unui alt echipaj de patrulare din Orhei, astfel, oprind fortat automobilul in satul Ratus, Criuleni si aplicandu-i barbatului catusele, fara a-l lovi.

La solicitarea politiei, barbatul ar fi refuzat sa treaca testele, iar oamenii legii mai spun ca el avea un comportament necorespunzator, ii insulta si chiar l-a lovit pe unul dintre ei. Prin urmare, politistii l-au imobilizat si i-au pus din nou catusele.

Pentru ca a refuzat sa treaca testele si pentru ca a agresat politistii, la data de 18 august, acesta a fost escortat in izolator pe un termen de 30 de zile. A doua zi insa angajatii au solicitat ambulanta pentru ca acesta ar fi avut un comportament neadecvat dupa ce ar fi fost batut de colegii de celula.

Medicii l-au diagnosticat cu tulburare psihica, insa abia peste o saptamana acesta a fost transferat la Spitalul Clinic de Psihiatrie, unde a si murit, cauza decesului fiind notata bronhopneumonie.

Politia mai spune ca in cadrul urmaririi penale s-a stabilit ca barbatul se afla la evidenta medicului psihiatru din data de 27.11.2012 si suferea de maladie psihica, cronica si evolutiva, schizofrenie paranoica.

Oamenii legii mentioneaza in comunicat ca in tot acest timp, in privinta lor nu au fost inregistrate plangeri sau sesizari, iar pentru a investiga toate detaliile acestui caz, IGP a initiat o ancheta interna, iar astazi, rezultatul anchetei sunt 4 suspendari din functie, doi inspectori, ofiterul principal si loctiitorul comandantului Batalionului Special de Escorta si Paza ai Directiei de Politie.

Un grup de avocati de la PromoLex afirma ca se va ocupa de cazul barbatului intrucat el nu trebuia detinut in izolator, ci din start in Spitalul de Psihiatrie.

Autoritatile spun ca barbatul nu a murit in penitenciarul 13, asa cum afirmau initial. Acolo el s-ar fi aflat doar 20 de minute, ulterior fiind dus la penitenciarul 16, care este spital de psihiatrie pentru detinuti, unde a si murit.

Acestia mai spun ca asistenta medicala necesara i-a fost acordata la timp. Nu au putut explica insa de ce familia barbatului a fost anuntata la trei zile dupa moartea acestuia. Expertiza medico legala urmeaza sa demonstreze cauza exacta a decesului. Familia barbatului spune ca se va adresa si la CEDO.

Tanarul de 31 ani a ajuns la puscarie, dupa ce s-a luat la harta cu inspectorii de patrulare, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza.