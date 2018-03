Drama unor parinti din Truseni care mai bine de un an au cautat cine e vinovat de accidentul in urma caruia si-au pierdut unicul lor fiu. S-a anuntat decizia in acest caz

Dupa mai bine de un an de la accidentul teribil care le-a rapit unicul lor fiu, cei doi parinti din Truseni spun ca ieri vinovatul si-a primit pedeapsa.

Soferul care conducea un Land Rover, care s-a ciocnit violent cu masina in care se afla fiul lor, a fost condamnat la 3 ani de puscarie.

Tragedia s-a produs in luna august 2016, la intrarea in Truseni. Victima in varsta de 34 de ani se intorcea acasa cu o masina de ocazie, cand in cale i-a iesit un alt automobil. In urma impactului, unul dintre vehicule a ajuns intr-un copac si s-a rasturnat, iar masina in care se afla tanarul a fost facuta zob.

In urma traumetismelor grave pe care le-a suferit, Vlad Calmatui a murit in drum spre spital, soferul din masina in care acesta se afla a scapat cu cateva fracturi, iar conducatorul auto din cealalta masina nu a patit nimic.

