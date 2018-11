Ce a scris sora lui Andrei Braguta, despre moartea fratelui sau, in cartea pe care a lansat-o. A scos la iveala ceea ce a ramas in spatele stirilor, spune ea

Dupa mai bine an de la moartea fratelui sau, care a fost omorat in bataie de colegii de celula, Natalia Braguta a scos de sub tipar cartea “Realitatea invizibila.” Chiar in primul pasaj autorea scrie ca in memorie ii apar scene legate de moarte fratelui sau, si pentru a scapa de durere a decis sa descrie acele momente.

Prin aceasta relatare, Natalia Braguta spune ca a scos la iveala ceea ce a ramas in spatele stirilor despre fratele sau. Cartea a fost scrisa in limba rusa si este disponibila si in format electronic pe doua site-uri, iar banii obtinuti in urma vanzarilor ii va dona pentru un proiect social, spune tanara.

Andrei Braguta a fost retinut vara trecuta pentru depasirea limitei de viteza si s-a stins la scurt timp in penitenciarul nr. 16. Procurorii au spus ca el a murit de pneumonie.

Ulterior, insa, au aparut imagini care demonstreaza ca Braguta a fost batut de colegii de celula, iar politistii nu au intervenit. In acest caz au fost invinuiti 16 politisti si 4 detinuti. Procesul de judecata continua, iar vinovatii inca nu si-au primit sentinta.