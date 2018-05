Ce a spus Filip Kirkorov, dupa ce Moldova a obtinut bilet pentru finala Eurovision, dar Rusia nu: "Sunt rus si..." - VIDEO

Moldova se numara printre cele zeci tari care au trecut in finala Eurovision. Tara noastra a urcat pe scena a saptea, iar cifra pare ca le-a purtat noroc. Membrii trupei au imbracat tinute in culorile tricolorului.

Fiecare dintre acestia a avut cate o dublura pe scena, care a facut spectacol in spatele unui paravan. Fanii competitiei europene au stat cu sufletul la gura pe durata intregului show, iar emotiile au culminat cand s-a rostit si numele tarii noastre.

Sergiu MITA, SOLIST DOREDOS: “Ziua noastra norocoasa.”

Marina DJUNDIET, SOLISTA DOREDOS: “Speram ca ziua noastra norocoasa va fi si in finala. A fost atat de bine, cel mai frumos moment din viata noastra.”

La conferinta de presa de dupa anuntarea rezultatelor, alaturi de participantii Moldovei a fost si interpretul rus, Filip Kirkorov, autorul piesei “Lucky day”.

Filip KIRKOROV, INTERPRET: "Sunt foarte mandru de echipa mea. Am incercat sa facem un spectacol de 3 minute pe scena de la Eurovision. A fost foarte greu. Sunt bucuros pentru Republica Moldova, dar intristat pentru tanara din Rusia, Iulia. Sunt rus si sunt putin intristat, deoarece ea este minunata si a avut un destin complicat, dar Iulia, fii puternica. Eu sunt rus, sunt mandru sa fiu rus, dar sa reprezint Moldova la acest concurs, o tara minunata cu o muzica si cultura deosebita. "

In cea de-a doua semifinala au luptat pentru un bilet in finala 18 tari. Concursul a fost o dezamagire pentru Romania. Piesa “Goodbye” a trupei The Humans pare ca nu a fost destul de convingatoare pentru europeni. Finala a fost ratata si de reprezentanta Rusiei, Julia Samoilova.

Pe 12 mai europenii vor alege din 26 de piese si vor decide care este favorita din acest an. Casele de pariuri care urmaresc concursul de muzica Eurovision 2018 au fost bulversate de prima semifinala.

Favorita la castigarea trofeului nu mai este considerata artista din Israel, cum prognozau pana acum. Cantareata care reprezinta Ciprul a urcat pe primul loc in clasificarea caselor de pariuri, dupa ce intial ocupa locul patru. Cea de-a 63-a editie a Eurovisionului are loc la Lisabona, dupa ce anul trecut Salvador Sobral a adus tarii prima victorie din istoria concursului.