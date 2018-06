Ce ascundeau mai multi conductori in trenul de pe ruta Chisinau-Bucuresti. Schema pusa la cale de catre acestia: risca inchisoare de pana la 10 ani sau amenda de pana la jumatate de milion de lei - VIDEO

Potrivit politiei, in schema sunt implicati trei conductori. Acestia ascundeau tigarile in fiecare vagon al trenului, asa incat ele sa nu fie gasite la frontiera de catre vamesi. Astfel, atunci cand trenul ajungea in Romania, tigarile erau vandute acolo.

Acum doua zile, dupa ce oamenii legii au aflat despre aceasta schema, ei au efectuat 18 perchezitii atat in trenuri, cat si in casele angajatilor de la CFM. Astfel, in unul dintre vagoanele trenului de pe ruta Chisinau-Bucuresti, oamenii legii au gasit aproximativ 20 de mii de tigari. Acestea erau ascunde in podeaua trenului.



In casele celor implicati, au fost gasite 380 de mii de tigari. Deci, in total oamenii legii au ridicat 400 de mii de tigari, valoarea carora se ridica la aproximativ 300 de mii de lei.

Oamenii legii au retinut conductorii implicati in schema, acestia au fost plasati in arest preventiv. Ei sunt cercetati pentru contrabanda si risca inchisoare de pana la 10 ani si amenda de pana la jumatate de milion de lei.