Ce au descoperit procurorii dupa ce au vizionat aproape 1000 de ore de imagini de pe 6 camere de supraveghere instalate in izolatorul de politie de la Ciocana, unde a fost detinut Andrei Braguta: 10 politisti au fost audiati

Procurorul de caz, Ion Caracuian sustine ca in cele aproape o mie de ore de imagini se vede cum Andrei Braguta, aflat in arest in izolatorul provizoriu, a fost maltratat in repetate randuri de catre 10 angajati ai Inspectoratului.

Ion CARACUIAN, PROCUROR DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE COMBATERE A TORTURII, PG: "Urmarea a vizionarii a celor aproape 1000 de ore, am calculat asa in timp, a inregistrarilor video de pe cele 6 camere din izolatorul de detentie provizorie a Departamentului Politiei Chisinau, am indentificat actiunile a 10 angajati a izolatorului si am retinut, ceea ce am si pus in ordonanta de recunoastere in calitate de banuiti emis in privinta acestora, ca ei au comis tratament inumam si tratament degradant asupra cetateanului Andrei Braguta.





Aceste tratamente inumane si degradante asupra acestui cetatean au fost comise in repetate randuri de catre acesti 10 angajati, in diferite circumstante si in diferite perioade de timp.





Ieri, chiar pana seara tarziu, procurorii, majoritatea de la Procuratura Chisinau au pus aceste persoane sub banuiala si le-au audiat in prezenta avocatilor . Nimeni dintre ei nu-si recunoaste banuiala, unii dintre ei s-au folosit de dreptul de a nu da declaratii, adica dreptul la tacere, iar ceilalti au facut declaratii. Au raspuns la intrebarile procurorilor, au actionat sau nu, au fost sau nu acolo.

Ceilalti trei invinuiti care sunt arestati, noi am inaintat un demers catre IGP pentru a fi suspendati din functie in baza normei procesual penale.

Investigatiile nu s-au finisat, investigatiile continua."

Pana acum, 3 detinuti, fosti colegi de celula cu Braguta si 3 politisti au fost retinuti.

Andrei Braguta a fost retinut acum o luna pentru ca s-a luat la harta cu politistii, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. La 10 zile de la arest, Braguta s-a stins in conditii suspecte, iar parintii afirma ca fiul lor a murit din cauza loviturilor, in timp ce autoritatile sustin ca a decedat de pneumonie. Familia barbatului spune ca se va adresa la CEDO.