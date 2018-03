Incarcatura suspecta intr-un camion care urma sa ajunga in Spania. Ce au gasit oamenii legii sub sacii plini cu zahar. Schema pusa la cale de spanioli si executata de o moldoveanca si doi romani. Suspectii, retinuti - VIDEO

Suspectii au fost pusi la pamant la vama Sculeni, chiar in momentul in care incercau sa iasa din tara. Camionul acestora era incarcat cu saci plini cu zahar, iar sub acestia erau ascunse cutiile cu tigari.

In urma perchezitiilor, mascatii au gasit 500 de pachete de tigari care urmau sa ajunga in Spania, iar acolo vandute pentru 120 000 de euro. Potrivit procurorilor, schema ar fi fost pusa pe roate de trei spanioli, indrumati de un lider al lor in varsta de 75 de ani. La inceputul lunii martie, acestia ar fi venit in tara noastra unde s-ar fi intalnit cu femeia si cu cei doi cetateni romani.

Alexei BACOS, SEF DIRECTIA INVESTIGAREA FRAUDELOR ECONOMICE INI: "Au fost interceptate convorbirile telefonice si au fost infiltrate cateva persoane, chiar si ofiteri de investigatie. Acestia efectuau tranzactii, la prima vedere legala. Efectuau actiuni de transport al zaharului de la un producator autohton catre o companie privata din Spania."

Femeia in varsta de 38 de ani si barbatii, de 50 si 46 de ani, risca acum sa stea la inchisoare pana la 10 ani, daca vina lor va fi demonstrata in fata judecatorilor. Cei trei spanioli si liderul lor inca nu au fost retinuti, iar cercetarile in acest caz continua pentru a stabili cine mai este implicat.