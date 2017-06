Ce au gasit politistii de frontiera romani in pantoful unei moldovence: erau impachetate intr-o hartie alba si urmau sa ajunga in Franta - FOTO

Totul s-a intamplat la vama Sculeni, atunci cand soferul unui microbuz de pe ruta Chisinau-Paris a rugat o tanara, pasagera in microbuz, sa ascunda plicul in pantof.

Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera din Romania, vamesii au descoperit doua carti de identitate romanesti false, ascunse in pantoful unei tinere moldovence.

Totul s-a intamplat in ziua de 14 iunie in jurul orei 17.30 in punctul de trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, atunci cand s-a prezentat pentru a intra in Romania, un moldovean in varsta de 44 de ani, soferul unui microbuz de pe ruta Chisinau (Republica Moldova) - Paris (Franta).

In urma controlului amanuntit a microbuzului si a pasagerilor, asupra unei tinere din RM, au fost gasite, ascunse in pantof, doua carti de identitate romanesti false, impachetate intr-o hartie alba.

Tanara le-a declarat oamenilor legii ca la intrarea in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni a fost rugata de catre soferul microbuzului sa ascunda in pantofi hartia in care erau cele doua carti de identitate. Aceasta a mai declarat ca nu stia despre faptul ca in hartia impachetata erau ascunse documentele respective.

Soferul microbuzului a spus ca a primit cartile de identitate de la proprietarul microbuzului, care i-a transmis ca inainte de controlul de frontiera sa le dea unui pasager, urmand ca ulterior sa le inmaneze unei persoane de pe teritoriul Frantei a carei identitate nu o cunoaste.

Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.

Cercetarile continua pentru stabilirea intregii infractiuni.