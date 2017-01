Ce au gasit vamesii intr-un Mitsubishi Lancer care voia sa iasa din tara prin punctul de trecere Tudora: "Erau peste o suta" - GALERIE FOTO

Potrivit Politiei de Frontiera, incidentul s-a intamplat pe 28 ianuarie, in punctul de trecere ”Tudora”, la iesire din Republica Moldova. In urma controlului al unui automobil model ”Mitsubishi Lancer”, inmatriculat in Ucraina, au fost depistate 168 de cutii cu medicamente. O parte dintre acestea erau ascunse intr-o plapuma, iar altele - in locul de pastrare a rotii de rezerva.



La volanul autovehiculului se afla un barbat in varsta de 36 de ani, domiciliat in oraşul Odesa, Ucraina.

Interogat, acesta a spus ca medicamentele au fost procurate din Chisinau pentru rudele sale, din motiv ca astfel de preparate nu au putut fi gasite pe teritoriul Ucrainei.

Cazul a fost transmis dupa competenta Serviciului Vamal pentru continuarea cercetarilor de rigoare.