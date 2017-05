Ce au gasit vamesii romani intr-un Maserati inmatriculat in Ucraina, condus de un moldovean de 24 de ani

Potrivit Politiei de Frontiera Romana, ieri in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean moldovean de 24 ani, care conducea un autoturism marca Maserati, inmatriculat in Ucraina. In masina se afla si o femeie, tot cetatean al RM.

In urma verificarilor, politistii de frontiera impreuna cuvamesii au efectuat un control amanuntit asupra autoturismului, cu aceasta ocazie a fost descoperita in locul rotii de rezerva, suma de 400.000 de dolari.

Ulterior s-a stabilit faptul ca moldovenii nu si-au indeplinit obligatia legala de a declara în scris sumele de bani detinute.

Drept urmare, suma de 378.130 de dolari, detinuta peste plafonul vamal admis de 10.000 euro de persoana, a fost ridicata in vederea confiscarii de catre lucratorii vamali, iar cele doua persoane au fost sanctionate contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei fiecare.