Ce au gasit vamesii ucraineni intr-un tren de pe ruta Chisinau-Moscova: a fost impachetata in pungi din plastic si ascunsa in patru vagoane - VIDEO

Carnea a fost impachetata in pungi din plastic si ascunsa in patru vagoane, se arata intr-un comunicat al Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei. Potrivit sursei, marfa de contrabanda a fost ascunsa chiar de patru conducatori de tren, care urmau sa o vanda in Rusia.

Nu este clar de unde acestia au luat o asemenea cantitate de carne, care a fost confiscata de granicerii ucraineni.

Pe numele celor patru conducatori au fost intocmite procese verbale.