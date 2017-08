Ce avere are Nistor Grozavu, proaspatul primar interimar de Chisinau - ZdG

Nistor Grovazu, viceprimar de Chisinau din 2007, cel care a preluat la sfarsitul lunii iulie 2017 interimatul functiei de primar al mun. Chisinau, dupa suspendarea din functie a lui Dorin Chirtoaca, o duce bine. Oficialul locuieste intr-un apartament din centrul capitalei, cu o suprafata de 186 m.p. Locuinta, amplasata intr-un bloc cu cinci etaje din str. 31 august 1989, in care traieste si fostul presedinte democrat, Marian Lupu, a fost cumparata de sotii Nistor si Maria Grozavu in mai 2010, la aproape patru ani de la instalarea acestuia in fotoliul de viceprimar.