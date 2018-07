Ce avere gestioneaza Ministerul Sanatatii si unde sunt cele mai mari denaturi - mold-street.com

Din raportul prezentat de controlori, pe 31 decembrie 2017 Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale (MSMPS) avea in gestiune un patrimoniu evaluat 2,5 miliarde lei, conform bilantului contabil.

Lucrarile de reparatie capitala de 17 milioane lei pentru imobile ce nu le apartin

In acelasi timp in cadrul raportului de audit se constata o serie de nereguli la gestiunea averii precum "neluarea in evidenta a terenurilor aflate in folosinta (34,7 milioane lei) si a altor active administrate (88,3 milioane de lei), diferente ale valorilor imobilelor, comparativ cu valoarea cadastrala (36 milioane de lei), mentinere in evidenta a bunurilor care nu functioneaza, sunt demolate sau asupra carora institutia nu detine drepturi (16,1 milioane de lei)".





