Premiera pentru Chisinau. Ce brad va fi instalat in acest an in PMAN

Datele sondajului prin care responsabilii de la Primarie au intrebat locuitorii capitalei ce pom de Craciun isi doresc sa fie instalat in acest an in Scuarul Pietii, arata ca cei mai multi dintre respondenti au ales ca bradul sa fie unul artificial.

Prin decizia consiliului municipal au fost alocati 200 de mii de lei pentru cumpararea si amenajarea bradului.

Epopeea brazilor din Piata Marii Adunari Nationale continua de mai multi ani. In 2017, locuitorii capitalei au fost socati de pomul de Craciun, comandat de Silvia Radu din Ucraina. Bradul a ajuns la Chisinau mai cu toate crengile rupte, iar ulterior, Radu a cumparat un alt pom din banii sai.

In anul 2015 primaria capitalei a decis sa nu cumpere un brad, ci sa impodobeasca un pom de langa Arcul de Triumf, iar in 2008 Pomul de Craciun al Primariei, inalt de 17 metri, a fost furat. Bradul a fost gasit ulterior la o casa de copii, insa primarul de atunci, Dorin Chirtoaca l-a lasat acolo si a impodobit alti trei brazi din Scuarul Teatrului de Opera si Balet.