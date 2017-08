Ce efecte a avut aprecierea leului asupra pretului benzinei si motorinei - Mold-street.com

Din ianuarie si pana in iunie 2017, costurile medii de import ale benzinei, motorinei si gazului petrolier lichefiat au scazut cu 8,5 - 11%, in timp ce pretul la pompa cu 1,5 - 8,7%, potrivit unui raport al Agentieti Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), scrie mold-street.com