Ce efecte economice, sociale si politice poate avea vacanta de noua zile pentru bugetari - Mold-street.com

Costuri economice si sociale

Amcham estimeaza ca, prin declararea zilelor de odihna suplimentare in luna august 2018, vor fi generate costuri suplimentare intreprinderi si organizatii:

-Costuri de retribuire suplimentara a fortei de munca pentru intreprinderile care nu isi vor putea suspenda activitatea in perioada 27-31 august, in particular din sfera produceri, sectorul bancar, prestatorii de servicii postale si transport, unitati de comert cu amanuntul de profil alimentar, etc;

-Costuri determinate de reorganizarea proceselor interne, amanarea activitatilor si tranzactiilor planificate, inclusiv penalitati si prejudicii de natura contractuala pentru neexecutarea in termen a obligatiilor;

-Prejudicii generate de intreruperea activitatilor comerciale care depind de prestarea in regim normal a serviciilor publice.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM