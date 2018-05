Ce facea femeia, care se afla pe calea ferata, in momentul in care trenul de pe cursa Chisinau-Bucuresti a lovit-o in plin, langa o statie de la Ungheni. Detalii noi. Ce spun medicii

Potrivit purtatorului de cuvant de la spitalul de Urgenta din Ungheni, in urma impactului violent, femeia a fost transportata imediat la spital si internata in sectia reanimare cu politraumatism. "Este constienta si se afla in procesul de stabilizare", au declarat medicii.

Femeia are 43 de ani si este originara din satul Parlita, Ungheni.

Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 19:00, la statia Parlita din Ungheni. Potrivit politiei, mecanicul trenului a franat brust atunci cand a vazut femeia, care se afla pe calea ferata, insa, impactul nu a putut fi evitat si femeia a fost lovita in plin.

*Imagine simbol.

