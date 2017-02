Ce facem cu miliardul? Nu cu cel furat din banci, dar cu cel de la expozitie. Unii deja au venit cu cateva idei - VIDEO

Dupa mai bine doua saptamani in care toti doritorii au putut vedea cum arata in volum, cel mare mare furt din istoria tarii, autorii expozitiei sunt in cautare de idei, ce s-ar putea face cu cele 4 tone de hartie. Ei au lansat o initiativa pe facebook.

Stefan ESANU, AUTORUL EXPOZITIEI "Am anuntat pe comunitatea UnArtOras o chemare la idei, ce sa facem cu aceasta cantitate de hartie. Vrem sa stim si oamenii ce cred ce putem facem cu aceasta cantitate.”

Internauitii au venit deja cu idei. Unul dintre ei scrie ca ar fi bine de trimis la toti locuitorii republicii cate o bancnota cu un mesaj impotriva trecerii miliardului in datoria publica. Dat fiind faptul ca sunt peste 10 milioane de bancnote, fiecarui cetatean, iar reveni cate 3 bancnote. Si autorul expozitiei are cateva idei.

Stefan ESANU, AUTORUL EXPOZITIEI "Poate o expunem in alta, o capsula a timpului ar fi curios sa-i gasim un loc ca dupa 20-30 de ani sa o dezgropam si ne minunam ce avem”

“La reciclare si facem ziare”.

“Or intr-un muzeu de arta contemporana, or in ograda unui politician asa pe segmente, mcar cate o gramada ala fiecare."

Daca ar duce hartia la un centru de reciclare a maculaturii, autorii proiectului ar obtine aproape 5 mii de lei. Timp de doua saptamani in jur de 1000 de vizitatori au fost la expozitie. Printre curiosi nu s-au numarat si politicieni. In cadrul expozitiei intitulata sugestiv “La Datorie” hartiile au fost aranjate simetric, in rand, pe 10 suporturi. Fiecare constructie fiind alcatuita din numeroase foi albe de marimea unei bancnote de 100 de dolari. Sunt 10 blocuri, care au cate un metru si 40 de centimetri si cantaresc in jur de 500 de kg.

Expozitia "La Datorie" a fost lansata cu suportul Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare si Cooperare. Autorii conceptului nu vor sa spuna cati bani au cheltuit pentru asta.