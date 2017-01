Ce ii asteapta in 2017 pe migrantii moldoveni in Federatia Rusa: Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei pregateste noile regulamente

In proces de coordonare se afla urmatoarele regulamente administrative:



- de perfectare si eliberare a patentei cetatenilor straini;

- de eliberare a autorizatiilor pentru atragerea si folosirea angajatilor straini, precum si a autorizatiilor de munca pentru cetatenii straini;

- de evidenta migrationala in Federatia Rusa.



Procesarea regulamentelor este efectuata in vederea realizarii Decretului Presedintelui Federatiei Ruse nr.156 din 5 aprilie 2016 „Privind perfectionarea administrarii publice in domeniul controlului circulatiei substantelor stupefiante, psihotrope si a precursorilor lor in domeniul migratiei”, potrivit caruia Serviciul Federal Migratie a fost suspendat, scrie Viza.md

In acest context vor fi substituite formularele cererilor elaborate de Serviciul Federal de Migratie. De asemenea, a suferit schimbari majore si formularul evidentei migrationale (nota privind sosirea cetateanului strain la locul sederii). in noua forma este prevazuta necesitatea indicarii informatiilor cu privire la locul sederii in conformitate cu documentul care confirma dreptul la proprietate. La capitolul „Informatii privind locul sederii” a fost adaugata o noua mentiune – numarul de telefon.

De notat ca formele formularelor plasate pe site inca nu au intrat in vigoare si, deocamdata, se aplica formele vechi.