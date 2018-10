Ce incerca sa faca tanara de 28 de ani in momentul in care a cazut in gol de la etajul 2 al unui bloc de locuit, iar ulterior s-a stins la spital

Potrivit politiei, femeia locuia intr-un apartament de la etajul 4, in blocul de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei.

Astfel, in dimineata tragediei, tanara si-a uitat cheile de la locuinta si a vrut sa intre in casa pe geam. A incercat sa urce pana la etajul 4 pe peretele exterior al blocului, de la un geam la altul, insa la etajul 2 s-a prabusit in gol.

A fost transportata de urgenta la spital, insa s-a stins ulterior pe masa de operatie.

*Poza simbol