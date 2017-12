Ce mesaje de felicitare au transmis politicienii de Craciun. Desi va sarbatori Craciunul pe stil vechi, seful statului a avut o urare

Ca in fiecare an, politicienii din Republica Moldova, se intrec in mesaje de felicitare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Inca de la primele ore ale diminetii, politicienii au postat felicitari pe retelele de socializare, care mai de care mai ingenioase.

Presedintele Igor Dodon le-a urat moldovenilor, care sarbatoresc Nasterea Domnului pe stil nou, Craciun fericit. Totusi, Dodon a mentionat ca, impreuna cu familia sa, sarbatoreste traditional Craciunul pe 7 ianuarie.

Mesajul postat de Igor Dodon:

Presedintele Parlamentului, Adrian Candu, a felicitat crestinii printr-un filmulet.

Mesajul postat de Adrian Candu:

Si liderul PD, Vlad Plahotniuc a avut o urare pentru moldoveniii care sarbatoresc astazi Craciunul.

Mesajul postat de Vlad Plahotniuc:

Si fostul premier Vlad Filat condamnat la 9 ani de inchisoare a transmis felicitari pentru toti cei care sarbatoresc astazi Craciunul. Printr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook acesta le-a transmis sarbatori frumoase, pline de farmec si magie moldovenilor.

Mesajul postat de Vlad Filat: