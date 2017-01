Ce nu s-a reusit ziua, s-a facut noaptea. Zeci de muncitori de la deszapezire au iesit la miez de noapte sa curete strazile - VIDEO

Ce nu s-a reusit ziua, s-a facut noaptea. Dupa o zi cu un trafic de cosmar in capitala, zeci de muncitori de la deszapezire au iesit la miez de noapte sa curete strazile. In masinile ruginite, oamenii au strabatut Chisinaul in lung si in lat. Chiar si asa, unele drumuri au ramas asa cum le-a prins ninsoarea. Cat tine de soselele din tara, toate sunt practicabile. 4 puncte de trecere a frontierei raman insa in continuare blocate.