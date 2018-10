Ce pasaport e mai ”puternic”? Japonezii pot vizita 190 de state fara a avea nevoie de viza. Cate tara puteti vizita cu pasaportul romanesc

Pentru a traversa frontierele cu usurinta, nimic nu bate un pasaport japonez, arata raportul realizat de Henley & Partners. Editia pe 2018 a acestei liste, actualizata regulat din 2006, arata ca posesorii unui pasaport japonez poate calatori in 190 de destinatii diferite fara a avea nevoie de viza. Tara Soarelui Rasare este urmata de Singapore, al carui pasaport permite intrarea in 189 de tari si de francezi (188 destinatii fara viza). Romania se afla pe locul al 18-lea in acest clasament, romanii putand vizita 169 de state fara a avea nevoie de viza, scrie hotnews.ro