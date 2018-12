Prima condamnare in dosarul mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori si trei politisti - ZdG.md

Procuratura Anticoruptie anunta prima condamnare in dosarul mitei pentru procurori. Instanta de judecat l-a condamnat pe seful-adjunct al unei directii din cadrul Inspectoratului National de Investigatii pentru trafic de influenta. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa sub forma de amenda in marime de 90 000 lei, scrie ZdG.md