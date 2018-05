Ce reprezinta Programul “Prima Casa 2” anuntat astazi de la sediul Partidului Democrat - VIDEO

Programul Prima Casa 2 este dedicat doar functionarilor publici care au cel putin un an lucrat in institutiile statului. Acesta spune ca persoanele care au pana la 45 de ani pot contracta un credit pentru procurarea unei locuinte care sa nu coste mai mult de 500 de mii de lei, adica circa 25 de mii de euro, iar statul isi asuma sa compenseze 50 la suta din valoarea apartamentului.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: “Statul isi asuma responsabilitatea de a achita jumatate din creditul, iar beneficiarul va achita cealalta jumatate, plus dobanzile care sunt. Acestea sunt niste chestiuni tehnice, care ulterior vor fi expuse si in contracte.”

Contactat de PRO TV, serviciul de presa al Ministerului Finantelor ne-a spus ca abia se lucreaza la acest proiect si inca nu sunt specificate toate detaliile. Maine acesta ar urma sa fie facut public. Se stie deocamdata ca circa 5000 de bugetari ar putea incheia astfel de contracte in acest an, intrucat statul si-a propus sa aloce 20 de milioane de lei pentru ideea lansata de la sediul PD.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: “- De ce functionarii publici trebuie sa fie privelegiati, avand in vedere ca noi toti achitam impozite? - Este un concept de stat, care exista in toata lumea. Se doreste crearea unor conditii mai favorabile ca sa fie atrasi tinerii buni specialisti care vor sa lucreze la stat. Nu este secret, in toata lumea angajatii la privat sunt mai bine platiti.”

Anterior, expertii spuneau ca sustinerea financiara a bugetarilor ii va face pe angajati dependenti de angajatori.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: ”Acest proiect este destul de transparent, asa ca toate calculele si transferurile, vor fi facute in asa forma...strict monitorizat de institutiile de stat.”

Programul Prima Casa a fost lansat la sfarsitul anului trecut, dar a devenit functional in martie 2018. Analistii comentau anterior ca ideea ar fi o schema sofisticata de spalare de bani.

Acestia spuneau ca programul ii avantajeaza pe proprietarii companiilor de constructii, care isi garanteaza astfel mai multi clienti. Ministrul finantelor a refuzat atunci sa comenteze aceste presupuneri. Pana acum, 49 de persoane au si incheiat contracte.