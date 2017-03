Ce sanse au moldovenii cu cetatenie romana sa scape de vizele pentru SUA: "Pui zid la mexicani si sa dai drumul la romani?"

Intr-o rezolutie adoptata joi, europarlamentarii au cerut Comisiei Europene sa adopte in cel mult doua luni masurile legale necesare pentru a reintroduce temporar vizele pentru cetatenii americani, scrie Ziare.com

Anterior, marti seara, inainte de acest anunt, eurodeputatul roman Marian-Jean Marinescu, a vorbit pentru Ziare.com, despre posibilitatea ridicarii vizelor pentru cetatenii romani in viitorul apropiat.

"Parerea mea personala este ca nu cred ca ne putem gandi la o asemenea varianta. Sa asteptam sa vedem ce se intampla dupa ce se liberalizeaza regimul vizelor cu Canada.

Sa pui zid la mexicani si sa dai drumul la romani, cred ca.... E adevarat ca Trump este imprevizibil si poate sa aiba o reactie complet de neasteptat, dar este o mare diferenta", ne-a declarat europarlamentarul.

Sageti catre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu

Acesta nu crede ca este posibil ca, dupa ce vor fi ridicate vizele pentru Canada, masura convenita de Guvernul Trudeau odata cu semnarea Acordului CETA, si vizele impuse de Statele Unite romanilor si cetatenilor din alte patru tari membre UE sa fie ridicate.

"Daca ne uitam la CETA, puteam spera daca nu am vedea evolutia administratiei de la Washington, intre timp. Puteam spera. Bine, CETA e CETA, ca partea cu vizele e separata de CETA, nu are nicio legatura. Exista o etapa intermediara, prin luna mai, cand se relaxeaza acordarea - pentru cei care au deja viza de Canada si de Statele Unite. Cu asta am vrut sa fac legatura. Deci, puteai spune 'daca astia se bazeaza pe Statele Unite, si Statele Unite pot sa se bazeze pe Canada in viitor si sa ia acelasi drum", spune Marian-Jean Marinescu.

Eurodeputatul i-a ironizat in acest context si pe presedintele PSD din Romania, Liviu Dragnea, si pe premierul roman Sorin Grindeanu, care au dat mana, in picioare, cu Donald Trump care statea jos, in cadrul unei intalniri cu o zi inaintea investirii acestuia in functie.

"Numai ca, acum, cu evolutia de la Wahsington, e greu de crezut ca cineva va spune - sau poate ca cineva care a fost acolo si a stat de vorba cu el personal, la masa, e adevarat ca unul in picioare si unul jos. Pentru unii care au mai participat la astfel de evenimente, este foarte simplu de apreciat o asemenea intalnire - un pic intamplatoare. Unul sta acolo, intr-un restaurant, in holul hotelului... Sunt povesti, iertati-ma, asta este evident. Dar poate ca rezolva ei, daca tot s-au intalnit! Bineinteles ca n-a fost niciun cuvant pe tema asta si nici n-o sa fie, ca doar n-au discutat pe tema asta pe acolo. Dar poate se pot duce si sa spuna 'Va amintiti, am fost acolo, cu dumneavoastra, dati-ne vizele", a adaugat Marinescu.

