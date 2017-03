Ce scrie presa straina despre jocul rus "Balena Albastra" care impinge adolescentii la sinucidere. Primul material care a miscat puternic opinia publica - FOTO/VIDEO

Presa rusa facut o intreaga investigatie despre acest joc online.

In 2016, "Novaia Gazeta" a scris un articol care a miscat puternic opinia publica. Novaia Gazeta sustinea ca 130 de tineri s-au sinucis dupa ce au fost influentati de asa-zisele „grupuri ale mortii” care isi fac veacul pe Vkontakte. Aceste grupuri au o anumita simbolistica. In denumirea lor, ele fac referire in special la balene, pentru ca, potrivit credintei populare, acestea ar fi capabile sa-si provoace voluntar esuarea, sau la fluturi, care nu traiesc decat o zi. Aceste grupuri dau instructiuni ciudate tinerilor si ii imping catre melancolie si chiar auto-respingere.

*Foto "Novaia Gazeta"

Si in presa din Romania a fost discutat pe larg acest subiect care a luat amploare si a cuprins intreg internetul

Adolescentii care joaca "Balena Albastra" o pot face dupa ce se inscriu pe o pagina dedicata de pe reteaua VKONTAKE din Rusia, care este un fel de Facebook. Apoi, acestia intra sub tutela unui administrator care timp de 50 de zile le cere tinerilor sa indeplineasca anumite sarcini.

Astfel, tinerii sunt pusi sa urmareasca o zi intreaga filme de groaza, sa urmareasca filmulete psihelice, sa se trezeasca la ore neobisnuite, in noapte, respectiv la ora 04.20, sa se mutileze fizic, sa-si invinga frica urcandu-se pe blocuri sau poduri inalte.", scrie Observator TV.

Zeci de vloggeri din Rusia au facut filmulete si au tras un semnal de alarma.

Televiziunea romana, Digi24 scrie ca, psihologii ii incurajeaza pe parinti sa fie vigilenti in privinta hartuirii copiilor lor. La varsta aceasta, ei nu au incredere in sine. Trebuie supravegheati, controlati, chiar pedepsiti, daca este nevoie.