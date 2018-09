Pasagerii autobuzului de pe ruta Mereni-Chisinau au trait momente de groaza, dupa ce roata autocarului a sarit din mers: "Eu vreau sa-mi cer iertare". Ce spune administratorul liniei de autobuze - VIDEO

Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza. In aceeasi zi, pe retelele de socializare au aparut fotografii cu autobuzul fara o roata. Administratorul rutei spune ca soferul nu a putut sa evite o groapa de la intrarea in localitate, iar dupa ce a nimerit in ea, a si ramas fara roata.

Ghenadie ANTON, ADMINISTRATOR AUTOBUZE MERENI: „Din spusele soferului din vale se urca un autocamion incarcat, autocarul nostru venea la vale, nu a reusit sa se fereasca de aceasta gaura, a dat cu roata dreapta in ea, a simtit ca se duce in dreapta, roata a cazut, insa a dat dovada de profesionalism si a tinut autobuzul.”

Satenii din Mereni spun ca autobuzele care ii duc in fiecare zi pana in capitala sunt foarte vechi. Soferii de pe ruta sustin ca ele sunt produse inca in anii 80 si au termenul de exploatare depasit, asa ca periodic sunt in reparatie.

„Pot sa spun ca traiesc ultimele momente din viata lor, sunt din anii 80, 90, chiar daca sunt Mercedes da trebuie de renoit.”

“Am auzit de incidentul de vineri, intr-adevar trebuie de luat masuri, am si eu copii circul cu autobuzul, dam si noi cu masina in gauri dar nu sare roata.”

“E periculos ca e vechi si drumul e rau si autobuzu vechi cine stie cand era schimbat tot.”

Administratorul rutei spune ca va incerca sa ia masuri pentru ca o asemenea situatie sa nu se repete.

Ghenadie ANTON, ADMINISTRATOR AUTOBUZE MERENI: „Eu vreau sa-mi cer iertare pentru ceea ce s-a intamplat, un caz nu prea frumos, dar asta e s-a intamplat, ca sa intelegeti situatia reala si rudele mele si copii merg cu acest autobuz, incercam incetisor sa reparam sa innoim.”

Autobuzul a fost dus la serviceul auto pentru a fi reparat. Politia din Anenii-Noi s-a autosezizat in acest caz si a pornit o ancheta, urmand sa afle cum s-a intamplat ca autocarul a ramas fara roata si care este starea vehiculelor de pe ruta Mereni-Chisinau.