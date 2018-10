Ce spune tanarul care a surprins momentul deflagratiei de la Rascani. A fost primul care a intrat in bloc si a ajutat oamenii: "Au zburat bucati de beton. Oamenii aveau usele blocate. Am scos o femeie in brate" - VIDEO

„-Ce sarbatoare este astazi? Sarbatoare da, sarbatoare?- Baieti, acum cateva clipe in direct, ma jur, la etajul 10...”

Maxim Beglet, care este autorul filmuletului, locuieste in sectorul Botanica, iar in acea seara ajunsese cu niste prieteni in sectorul Rascani, pentru o plimbare.

Maxim BEGLET, AUTORUL TRANSMISIUNII: “Noi ne plimbam cu baietii, mergeam pe alaturi. Eu filmam live si luam interviu de la un om pe strada, iar la un moment dat s-a auzit explozia. O lumina si un zgomot puternic, au zburat cioburi si bucati de beton.”

Tanarul sustine ca atat el cat si amicii sai au ramas socati de cele intamplate. Nu au stat insa mult pe ganduri si au mers sa vada daca cineva are nevoie de ajutor.

Maxim BEGLET, AUTORUL TRANSMISIUNII: “Eu am vazut o gaura in cladire, am alergat incolo sa ajutam oamenii, era clar ca cineva poate sa fie in pericol, pe baieti i-am rugat sa sune la ambulanta, politie.”

Ulterior, el si prietenii sai, au urcat pana sus, la apartamentele care au fost afectate. Tot ei au fost cei care au scos de sub ruine femeia, in apartamenul careia se presupune ca s-a produs deflagratia.

“Noi am inceput sa ne urcam sus. D-au mai alaturat niste baieti. Oamenii cereau ajutor, cei care aveau usa din fier au ramas blocati. Am scos oamenii, a venit politia, salvatorii. Am fost si la etajul 16, la femeia unde s-a produs explozia, baietii au scos-o pe brate, abia de vorbea, nu se putea misca. Ea a spus ca explozia s-a produs in apartamentul sau. Dupa cum era imbracata se vedea ca abia venise acasa.”

Totul s-a intamplat sambata seara intr-un bloc de locuit din sectrul Rascani al capitalei. Deflagratia a fost atat de puternica, incat a distrus trei apartamente, iar bucati de beton au fost aruncate la cativa metri.