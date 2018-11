Ce spun deputatii despre faptul ca alegerile parlamentare din februarie ar putea fi supravegheate video: "Daca se doreste falsificarea se va face si cu camere si fara ele, ba chiar si cu ajutorul lor" - VIDEO

Aseara, intr-un comunicat de presa, executivul a anuntat ca ia in calcul ideea de a pune camere de supraveghere in toate sectiile de votare. Premierul Pavel Filip insa nu a mentionat cat ar costa acest proiect si cum va functiona.

Dumitru DIACOV, DEPUTAT PDM: “Este o chestie destul de costisitoare, nu cred ca asa de repede se rezolva, dar pentru a transparetiza procesul de alegere este o chestie buna.”

Membrii coalitiei de guvernare cred ca in acest fel alegerile vor fi mult mai transparente.

Valeriu GHILETCHI, VICEPRESEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA: “Daca uneori sunt anume incalcari, imaginile pot fi folosite probe in instanta pentru contestari.”

Opozitia crede ca miscarea ascunde o hotie si le recomanda democratilor sa isi puna camere in propriile cabinete.

Bogdat TIRDEA, DEPUTAT PSRM: “Daca se doreste falsificarea se va face si cu camere si fara ele, ba chiar si cu ajutorul lor, pentru ca va fi o proba in plus ca legea se respecta. Noi nu stim cum se voteza peste hotare, cu urnele mobile, in multe institutii precum penitenciare sau aziluri de batrani. Vor avea mii de parghii si noi doar ii legitimam.”

Lilian CARP, DEPUTAT PL: “Poate avea o logica in faptul ca pentru a monitoriza daca nu sunt anumite incalcari, in cazul in care aceste camere nu vor fi puse deasupra cetatenilor, astfel incat sa isi monitorizeze functionarii publici cum au votat. In Rusia tot a fost asa ceva, s-a vazut cum se fraudeaza, dar pana la urma s-au validat alegerile.”

Democratii precizeaza ca va fi pastrat secretul votului, chiar daca va fi inregistrat. Comunistii se intreaba cat de curata este aceasta initiativa.

Elena BODNARENCO, DEPUTAT PCRM: “Atatea initiative a avut Filip care nici astazi nu sunt rezolvate. De exemplu si un mar la fiecare copil si vedem cum azi producatorii de mere arunca pe marginea drumului.”

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: ”Acum doi ani si Maia Sandu a venit cu aceasta idee. Cum de v-ati schimbat pozitia si de unde bani? - Moldova are crestere economica si avem incasari record. Ne putem permite acum si nu in 2016, cand PLDM-ul a dus tara intr-o rapa.”

Iurie CHIORESCU, DEPUTAT PDM: “Lasati-o pe Maia Sandu. Intrebati-o ce idei preia ea de la democrati si sa nu uite de unde a venit.”

In 2019 vor avea loc doua campanii electorale nationale: pe 24 februarie – alegerile parlamentare, organizate pentru prima oara in baza unui sistem mixt de vot si 14 iunie – alegerile locale generale.