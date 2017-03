Ce spun localnicii satului Siscani despre balonul bizar de care era agatata o cutie inconjurata de cabluri: "Ne gandeam ca poate era un cadou pentru Ghimpu" - VIDEO

Aparitie bizara in satul Siscani din Nisporeni. Un balon de care era agatata o cutie inconjurata de cabluri i-a bagat in sperieti pe localnici. Ciudatenia s-a oprit in copac, iar oamenii au alertat imediat autoritatile, cand au vazut pachetul urias. Specialistii au examinat obiectul si spun ca nu prezinta vreun pericol. Politia nu exclude ca putea fi vorba de un caz de contrabanda, intrucat au gasit acolo dispozitive folosite pentru asta.