Ce spun medicii despre micutul de patru ani, ranit in teribilul accident de la Stefan Voda, in care trei persoane, printre care si parintii acestuia au decedat. In ce stare se afla acum copilul

Potrivit medicilor, baietelul a fost transferat la Institutul Mamei si Copilului in sectia de reanimare. Starea acestuia ramane in continuare grava.

Tragedia a avut loc acum doua zile, pe 22 august, in jurul orei 01:30. Un autocar plin cu pasageri de pe ruta Chisinau-Zatoka a lovit din spate un tractor, iar in urma impactului, a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un Peugeot.

In Peugeot se afla o familie intreaga - sotia, soferul si copilul lor de 4 ani. In urma impactului violent, un pasager din autocar, soferul Peugeot-ului si sotia acestuia au decedat pe loc. Copilul de 4 ani a fost transportat in stare grava la spital.

Totodata, alti 11 pasageri din autocar au fost transportati de urgenta la spitalul din Stefan Voda.

