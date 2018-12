Ce spun moldovenii din Italia despre declaratiile Partidului Sor, privind protestele din timpul concertelor pe care le-a organizat acolo: "Din cauza voastra am plecat din tara", "Nu incercati sa ne cumparati", "Hotilor!" - VIDEO

Ana PAUN, ORGANIZATOR PROTESTE BOLOGNA: "In ziua in care Sor a organizat concerte, moldovenii din Italia au organizat proteste... impotriva actiunilor de manipulare a cetatenilor.

Protestele au fost organizate de moldovenii stabiliti in Italia si nu te entitati sau partide politice din Republica Moldova. Toate protestele au fost autorizate, potrivit legislatiei italiene. La fiecare protest a fost prezenta politia italiana, care a urmarit respectarea ordinii publice.

La Torino, fortele de ordin si-au scos castile de protectie si le-au inlocuit cu berete. In timpul protestelor, oamenii si-au manifestat indignarea fata de coruperea alegatorilor moldoveni de peste hotare, de catre Partidul Sor, inainte de campania electorala pentru alegerile parlamentare din februarie 2019.

Protestele au culminat cu adoptarea unei declaratii publice privind dezacordul cu situatia dezastruasa din Republica Moldova, inclusiv privind capturarea statului.

Participantii la proteste si-au exprimat profunda revolta fata de faptul ca justitia capturata de Republica Moldova ii protejeaza pe Ilan Sor, desi a fost indicat ca principalul suspect si beneficiar al furtului miliardului in rapoartele Kroll".

Lidia PLOP, ORGANIZATOR PROTESTE DIN VENETIA: "Toate acete concerte si intalniri nu sunt altceva decat o momeala si o forma de corupere a alegatorilor din diaspora in preajma alegerilor patrlamentare din 2019.

Ilan Sor doreste cu orice pret sa candideze si sa devina deputat in Parlamentul de la Chisinau pentru a scapa de inchisoare.

Marina Tauber este de rand cu Ilan Sor, figuranta in raportul Kroll. Am urmarit cu atentie discursul ei si am ramas uimita de minciunile, brutalitatea, vocea tiranica plina de sine si aroganta cu care vorbea. Tot atat de aroganta a fost si in timpul protestelor organizate in timpul concertului organizat de Sor la Venetia.

Noi ne dorim un Parlament curat, nu incercati sa ne cumparati".

Cu proteste au fost intampinati membrii formatiunii primarului de Orhei si la Venezia, acolo unde vicepresedinta partidului, Marina Tauber, a fost huiduita. Manifestantii au luat-o la rost pe aceasta si au cerut ca edilul de la Orhei, condamnat in dosarul BEM de prima instanta, sa fie bagat la puscarie.

