Ce spun reprezentantii companiei WizzAir, despre cursa Londra-Chisinau, care a fost amanata, iar pasagerii au trebuit sa doarma in aeroport: "Pot solicita compensatii"

Comunicatul emis de reprezentantii companiei Wizz Air:

"Zborul Wizz Air W6 3797 de la Chisinau la Londra Luton din 20 septembrie 2018 a fost redirectionat la aeroportul Stansted din cauza conditiilor meteo severe de la aeroportul de destinatie. Pasagerii au fost transportati la aeroportul Luton cu autobuzul. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul W6 3798 de la Londra Luton la Chisinau a trebuit din pacate, anulat.

In conformitate cu regulamentul 261/2004 referitor la compensatii in aviatie, pasagerii afectati de aceste situatii pot fi reprogramati pe un zbor alternativ, pot solicita rambursarea completa sau credit WIZZ in valoare de 120% din suma platita. Desi conditiile meteo sunt in afara controlului companiei, Wizz Air isi cere scuze pasagerilor afectati pentru orice inconveniete cauzate de aceasta intarziere."

Li s-a anulat cursa de zbor, nu au fost anuntati din timp despre asta, nu li s-au dat nici explicatii, iar cand au facut galagie, au fost trimis in subsolul aeroportului, ca sa nu deranjeze alti pasageri. Au patit-o cateva zeci de moldoveni, care si-au petrecut toata noaptea pe un aeroport din Londra, in timp ce avionul cu care trebuiau sa zboare, a decolat gol. Oamenii se plang ca nu au primit nici apa, nici hrana.