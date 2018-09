Ce spun rudele pacientilor internati la Spitalul de Psihiatrie din Orhei: "Sunt batuti si legati de pat. I-am dus sanatosi, dar ii luam bolnavi" - VIDEO

Victoria Gospodarenco spune ca si-a dus mama la spitalul de psihiatrie in luna iulie pentru un tratament de dezalcoolizare. Dupa o saptamana, la prima vizita, femeia a observat ca mama sa era slabita, iar cand a mers sa o viziteze a doua oara, a gasit-o plina de vanatai. Pe langa asta, ea nu mai putea sa mearga sau sa vorbeasca si avea minus 15 kilograme.

Victoria GOSPODARENCO, FIICA: “In ziua cand am luat-o erau tare umflate miinile, erau cu semne. Acuma se simte putin mai bine, dar astazi poate sa ma recunoasca miine sa spuna ca sunt mama ei sau sora ei moarta. Nu stie nici in ce an se afla.”

Victoria spune ca si-a dus mama in stare normala la spital. Aceasta era capabila sa aiba grija de sine, vorbea si mergea. Acasa insa a adus-o practic in stare vegetativa.

Vladislav FRATESCU, GINERELE: “Era in stare normala, ca toti oamenii normali. Noi dupa ce am luat-o era ca o leguma. Eu singur am fost acolo si am vazut mai multe persoane in asa stare legate de pat.”

Cand a cerut explicatii de la directorul spitalului, acesta i-a spus ca asa a reactionat organismul ei la tratamentul care i-a fost administrat. Totodata el a negat ca mama sa a fost batuta. Acum Victoria isi trateaza mama acasa. Nu a depus o plangere la politie deoarece nu crede ca i se va face dreptate.

Victoria GOSPODARENCO, FIICA: “La noi nu gasesti dreptatea si nimeni nu o sa te sustina.”

Un alt caz de abuz a fost semnalat de sotia altui pacient de la acelasi spital. Sotul sau sufera de boala Alzheimer, iar zilele trecute l-a adus la psihiatrie pentru un tratament. Dupa cateva zile de la internare, aceasta sustine ca si-a gasit sostul batut.

Maria BUJOR, SOTIA: “Cand ne-am dus acolo au inceput sa ne explice ca s-a intamplat un mic incident, ca sotul are cateva zgaraieturi pe fata. Cand m-am dus sus era toata burta vanata, spatele vanat. Ochii erau ca niste mingi de tenis.”

Medicii le-au spus rudelor ca barbatul ar fi fost batut in timpul noptii de catre un alt pacient.

Galina BULGARE, CUMNATA: “Am insistat ca vrem sa-l vedem pe bolnavul care l-a batut. Sa va spun cinstit era exact ca un pinguin, nu are nicio zgaraietura, se pune intrebarea cum a putut sa-l bata in asa stare pe Alic.”

Am discutat prin telefon cu directorul spitalului, care ne-a spus ca urmeaza sa se documenteze si sa revina cu o reactie. Dupa ce rudele celor doua victime au postat pe retele de socializare poze cu pacientii de la spitalul de psihiatrie din Orhei, Ministerul Sanatatii s-a autosesizat. Responsabilii din sanatate sustin ca a fost formata o comisie interna, care va examina cazurile.