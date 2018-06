Ce spun rudele si apropiiatii tanarului de 20 de ani din Hancesti, care noaptea trecuta a fost impuscat de un politist, dupa ce a intrat, fara voie, cu doi prieteni intr-un bazin privat - VIDEO

Potrivit apropiatilor, victima este fiul fostului sef al SIS din Hancesti. Noaptea trecuta, in jurul orei 1.00, acesta a intrat, impreuna cu doi prieteni, pe teritoriul unei bazei de odihna private din oras in afara programului de activitate.

Baietii au sarit in apa sa se racoreasca. Tocmai in acel moment, acolo se afla proprietarul si seful adjunct al politiei criminale.

Igor POPA, ADJUNCTUL PROCURORULUI GENERAL: “Proprietarul bazinului s-a adresat la politie ca niste persoane patrund pe teritoriul centrului si produc anumite pagube. Asa ca au hotarat sa faca razii.”

Cei doi s-au apropiat de bazin cand au auzit galagie, iar politistul a scos arma.

Igor POPA, ADJUNCTUL PROCURORULUI GENERAL: “Au fost efectuate cateva impuscaturi in aer si in dreptul unui tanar care a iesit din bazin si se indrepta spre iesire. In rezultat, tanarul de 20 de ani a decedat la spitalul din Hancesti si cauza este o plaga produsa de o arma de foc.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Pe teritoriul acestui bazin s-a produs ieri noaptea tragedia. Se presupune ca atunci cand cei trei tineri au dat ochii cu politistul si proprietarul ar fi vrut sa sara acest gard ca sa fuga, insa nu au mai apucat.”

Oamenii care locuiesc in apropiere spun ca noaptea trecuta nu au auzit impuscaturi, abia dimineata au observat mai multe echipe ale politiei la poarta bazei de odihna. Acestia au facut cercetari toata ziua si au ridicat mai multe probe.

“N-am auzit nimic. Dimineata am vazut ca era laboratorul criminalistic aici.”

“Doi politisti au luat si au pus in masina un sezlong. Era impachetat, sigilat.”

Oamenii mai spun ca tinerii nu erau pentru prima data la bazin pe timpul noptii.

”Ei seara fac curatenie, filtreaza si dimineata vin – glod. Adoua zi - iara. Ei au venit dezbracati, in sorti.”

Familia victimei este devastata de durere. Oamenii care l-au cunoscut pe tanar spun ca acesta era un baiat cuminte si educat.

”La fotbal ieseam uneori cu el. Era un baiat pozitiv, mereu zambea, facea glume.”

”Erau din familie educati. Bunelul lui este director si bunica lui profesoara.”

”Baieti cuminti, foarte cuminti.”

Ceilalti doi tineri care erau impreuna cu el noaptea trecuta ar fi fiul deputatului democrat Anatolie Zagorodnii si fiul sefului adjunct al Inspectoratului de Politie din Hancesti. Seful adjunct al politiei criminale din Hancesti si proprietarul bazinului au fost retinuti. Oamenii legii au deschis o cauza penala pentru omor intentionat. Cei trei tineri nu aveau antecedente penale, spun procurorii. Cazul este investigat de procuratura Chisinau.