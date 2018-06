Ce spun vecinii barbatului de 30 de ani, impuscat mortal, aseara, intr-un apartament de la Buiucani: "Era muzica data tare, iar la un moment dat s-au auzit multe impuscaturi". Cine e principalul suspect. Imagini de la locul tragediei - GALERIE FOTO

Oamenii spun ca barbatul de 30 de ani, care a fost impuscat mortal, locuia intr-un apartament de la etajul 7 al blocului. Astfel, aseara, acesta a coborat la vecinul sau, de la etajul 6.

Multa vreme, de acolo s-a auzit muzica, pana in momentul in care au inceput sa se auda impuscaturile, povestesc locatarii blocului.

Unii spun ca au auzit trei focuri de arma, in timp ce altii spun ca s-a tras de mai multe ori. Speriati, in momentul in care nu s-a mai auzit nicio impuscatura, vecinii au facut un apel la 112, iar in scurt timp, la fata locului a ajuns politia.

Barbatul de 30 de ani a fost gasita fara suflare, in casa vecinului, fiind impuscat de 3 ori.

Ulterior, a fost retinut proprietarul apartamentului, un barbat de 32 de ani, care este principalul suspect. In casa lui, politistii au gasit mai multe tipuri de arme, pe care acesta le detine legal.

Contactat de Pro TV, ofiterul de presa al INI, Diana Sochirca ne-a spus ca nu poate sa ne ofere detalii despre identitatea barbatului de 30 de ani, care a fost impuscat mortal, in timp ce mai multe surse media il citeaza pe seful IGP, care vorbeste despre cum s-a produs tragedia si cine este victima.

Contactat de Pro TV, seful IGP Alexandru Panzari nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne oferi detalii.

Revenim cu detalii.