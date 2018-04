Ce spune Andrian Candu, despre covorul din flori vii, care costa aproape doua milioane de lei, facut la comanda Silviei Radu - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Nu l-am vazut, nu cunosc. Mi-a scris sotia ca s-a pornic cu sotia sa-l vada, dar nu a reusit sa-l mai vada. Cu siguranta Chisinaul are nevoie de lucruri frumoase, si in primul rand are nevoie de o administrare corecta, fiindca cu regret in ultimii 10 ani am avut numai dezastru in administrare, ca-i un covor, ca sunt alte covoare, ca sunt flori de un fel sau de altele, cu siguranta cel care administreaza sau trebuie sa administreze bugetul municipiului o sa stie foarte bine ceea ce se intamla si cum se intampla.

Trebuie sa ajungem la acel nivel de dezvoltare in oras in care cele mai inportante decizii sa fie decise prin consultari cu cetatenii. Ca acum s-au cheltuit anumiti bani, ca in perioadele anterioare se cheltuiau si mai multi bani, dar atunci nu vedeam nici un covor, in general. Poate atunci a fost si mai rau. De aia, haideti sa lasat la o parte multe chestiuni, speculatii, declaratii si sa vedem cine merita sa fie cel care va conduce pentru urmatorul an municipiul Chisinau."

Covor din flori vii care costa aproape doua milioane de lei a aparut saptamana trecuta in fata catedralei. Violele care fac decorul au fost cumparate din Olanda. Silvia Radu s-a laudat ca ideea ii apartine, dar banii nu i-a scos din buzunar, ci din bugetul orasului. Parcela se intinde pe o suprafata de 450 de metri patrati. Privite in ansamblu, acestea arata ca un covor traditional. Covorul din flori va mai ramane in fata catedralei timp de o saptamana dupa care, florile vor fi scoase din ghiveciuri si vor fi plantate in parcurile din capitala, spun autoritatile.