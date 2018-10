Ce spune Andrian Candu despre faptul ca in jurul legislativului a aparut un al doilea gard: "Ministrul de Interne mi-a comunicat ca este lege si asa se prevede de a asigura securitatea statului" - VIDEO

Andrian Candu nu vede nimic iesit din comun in faptul ca in jurul legislativului a aparut un al doilea gard. Presedintele Parlamentului spune ca decizia de a instala gratiile metalice a fost luata de Ministerul de Interne, care ar fi fost ingrijorat ca protestele pot degenera in violente. Unii deputati spun, insa, ca gardul este de prisos.