Ce spune Andrian Candu, despre vilele pe care, potrivit Rise.md, le-ar avea liderul PD, Vlad Plahotniuc: "Daca nu a facut astfel de declaratii inseamna ca acele proprietati nu-i apartin..." - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Fiecare dintre noi declara proprietatile pe care le are. In momentul in care dumnealui nu a facut astfel de declaratii, inseamna ca acele proprietati nu ii apartin."

Vlad Plahotniuc ar avea mai multe vile de lux in strainatate, despre care nu a pomenit niciodata in declaratiile sale de avere, se arata intr-o investigatie realizata de Rise Moldova. Jurnalistii au descoperit patru case, care i-ar apartine liderului PD, valoarea carora ar ajunge la 30 de milioane de euro. Purtatorul de cuvant al democratilor a declarat ca aceste informatii sunt vechi si au fost publicate anterior de oponentii lui Plahotniuc.