Ce spune Andrian Candu referitor la indemnul celor de la ACUM, dupa ce acestia si-au chemat sustinatorii sa boicoteze referendumul initiat de democrati care va avea loc in ziua parlamentarelor: „au tradat interesele cetatenilor Republicii Moldova”

S-a intamplat astazi in cadrul briefingului de presa al Partidului Democrat.

Dupa ce acum o saptamana blocul ACUM si-a indemnat sustinatorii sa boicoteze referendumul initiat de democrati care va avea loc chiar in ziua alegerilor parlamentare din 24 februarie, astazi Candu a tinut sa comenteze acest fapt.

Andrian Candu si-a inceput discursul anume cu acest subiect si a invinuit liderii blocului ACUM, Maia Sandu si Andrei Nastase, ca ar fi niste tradatori sa ca nu tin cont de dorinta cetatenilor care ar sustine ideea acestui referendum.

„Este stranie abordarea opozitie si in mod special a celor de la blocul ACUM, care acum vreo jumatate de an colectau semnaturi si spuneau intru totul ca este o idee buna ca sa avem mai putini deputati. Acum, insa, cei din ACUM nu fac altceva decat sa ceara cetatenilor sa boicoteze referendumul si sa nu participe la acest referendum consultativ. Adica, sa intelegem ca iarasi a fost un fals ceea ce speculau si manipulau, si ca de fapt nu erau sinceri cei de la blocul ACUM cu cetatenii Republicii Moldova. Sa intelegem ca cei de la ACUM sunt impotriva ideii pe care o sustin aproape, din datele noastre, din sondajele noastre, mai mult de 80% din populatie. Intelegem ca Maia Sandu si Andrei Nastase sunt impotriva acestei idei” a spus presedintele Parlamentului, Andrian Candu.

Candu a numit blocul ACUM „un bloc al somerilor care vrea sa ajunga in Parlament ca sa primeasca salarii mai mari”.

„Cu regret, suntem martori a unui proces foarte nociv, care a fost lansat de liderii opozitiei si anume se incearca sa se creeze impresia ca aceste alegeri vor fi fraudate si ca de fapt, in final ele nu trebuie recunoscute. Acest bloc, ACUM pe care, nu ar trebui sa ne retinem sa-l redenumim un bloc al somerilor, dearece am vazut ca sunt foarte multi in acest bloc care nu au lucrat ani de zile, nu si-au cautat de lucru si probabil nu le place sa munceasca, iar acum vor foarte multi dintre ei sa se regaseasca intr-un parlament de 101 deputati, sa aiba si salarii mai mari, este cel care acum incearca sa creze ideea ca aceste alegeri vor fi fraudate. ei nu fac altceva decat sa incerce de pe acum sa-si creeze scuza asupra faptului ca ei, de fapt vor pierde aceste alegeri. De fapt, sunt pierdanti si ei inteleg acest lucru.”

Ideea privind organizarea acestui referendum a fost lansata de Vlad Plahotniuc de la tribuna PD toamna acesta, la sfarsitul lunii noiembrie, iar la scurt timp a fost votata in plenul Parlamentului.

