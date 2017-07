Dodon, despre faptul ca avionul in care se afla Rogozin a fost interzis in spatiul aerian al Romaniei si nu a ajuns la Chisinau: "O sa va iasa pe ochi, ma refer aici la PD. Vreti razboi? Vreti sa spuneti ca PD nu a facut asta intentionat?"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Asistam la un show rusofob fara precedent, un show impotriva cetatenilor RM. O sa le iasa pe ochi la cei care au inceput acel show si ma refer in primul rand la PD.





Voi credeti ca blocarea la intrare in tara a unor artisti va face mare raiting la americani? Toti foarte bine stiu cine sunteti voi, dar problema este ca Chisinaul si PD este doar un pion in toata joaca asta. Chisinaul, Bucurestiul sunt parte a unui joc geopolitic, a unui joc NATO impotriva Rusiei.





Numai noi incepem sa rezolvam problemele, sa apropiem malurile si se incep probleme de felul acesta. Ei vor conflict, vor razboi aici. Eu regret ca guvernarea de la Chisinau s-a implicat in acest joc murdar, geopolitic, care nu are nimic in comun cu interesele cetatenilor din RM.





De fapt, aceasta majoritate parlamentara este una unionista, nu statalista. Ma adresez celor de la PD si de la guvern, totu-i trecator, totul se schimba si vine timpul la toti.





Eu imi cer scuze din partea cetatenilor RM, fata de cei artisti care au vrut sa vina la noi in tara si nu au putut. Pentru ce sa va bateti joc de ei? va face fata? Blocarea zborului spre Chisinau, Romania a luat decizia, asta-i treaba lor interna, dar in avion erau sute de moldoveni cu copii mici, veneau acasa, de ce ati facut acest lucru?





De ce ati tinut in aer sute de cetateni al RM cu copii mici, care mai bine de 3-4 ore stateau si plangeau in avion. Noi vorbim aici de stat democratic? Si vreti sa spuneti ca cei de la guvernare, PD nu vede nimic, pur si simplu au venit romanasii si au blocat Aeroportul International Chisinau, iar politia nu face nimic.





Vreti sa spuneti ca PD nu a organizat aceasta special? Pe cine sustin cei care au fost astazi la aeroport? Am fost sunat astazi de sute de mii de oameni care vor sa vina la Chisinau si sa ne apere. Pai noi ce sa facem in asa caz?





Va spun voua, sustinatorii mei, va rog fiti gata caci politia si SPPSnu o sa ne apere. Atunci cand o sa va spun, atunci sa fiti toti la Chisinau, se apropie momentul cand o sa trebuiasca sa-i punem la punct pe fiecare. Eu nu am nimic impotriva romanilor, dar nu are ce cauta un deputat roman sa blocheze institutiile din RM."





Avionul de pe cursa Moscova - Chisinau, in care s-ar afla vicepremierul Rusiei a decolat de la Moscova, a zburat deasupra tarilor Belarus si Polonia, a ajuns pana in Ungaria, acolo s-a invartit in cerc si a fost redirectionat spre aeroportul din Minsk. Potrivit reprezentantilor companiei care opereaza cursa, ajuns in Ungaria, avionul nu a fost lasat sa zboare deasupra Romaniei pentru a ajunge la Chisinau.

Rogozin se afla pe lista demnitarilor rusi impotriva carora UE a impus sanctiuni, printre care si interdictia de a intra in spatiul aerian al UE, iar avionul de pe aceasta cursa, urma sa ajunga la Chisinau, survoland spatiul aerian din tara vecina, intrucat Ucraina a interzis ca orice avion rus sa zboare deasupra tarii.

Regimul de sanctiuni instituit de Uniunea Europeana nu interzice survolul spatiului aerian al statelor membre de catre persoane aflate in aeronave care efectueaza curse regulate, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe.