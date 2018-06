Ce spune Ion Ceban, dupa ce Curtea de Apel a mentinut decizia primei instante de judecata, de a declara nule alegerile locale de la Chisinau - VIDEO

Ion CEBAN, MEMBRU PSRM: "Inteleg ca revolta este normala in acest sens. De ce trebuie un om sau un judecator trebuie sa decida in numele la 250 de mii de oameni, pentru ca pana la urma ma vizeaza si pe mine acest subiect. Trebuie sa vedem ce se intampla in continuare la Curtea Suprema, pentru a avea toate instantele aici in Moldova.

Cel putin examinate si puse pe tapet, vom vedea ce va fi. Eu cred ca ceea ce se intampla este dovada faptului. Caracterul discutiilor nu trebuie sa fie in formatul asta, nu ar trebui, eu cred ca nu exista precedent in lume si asta ma deranjeaza cel mai mult.

Ceea ce a dat Cutrea si prima instanta sunt niste interpretari mai putin in formatul in care noi am solicitat aceste lucruri si repet eu nu stiu deja a cata oara si trebuie sa mai spun acest lucru.

Eu am cerut constatarea acelor fapte care s-au intamplat, acest lucru este normal, oriunde in lume este normal. Daca s-a incalcat legea trebuie sa fie acest lucru spus pe nume. Deja m-am expus ca este o justitie controlata, iar justitia controlata pooate fi controlata de un singur centru de comanda, atat."

Mandatul lui Andrei Nastase nu a fost validat nici la Curtea de Apel. Ieri, 21 iunie, magistratii de la Apel au mentinut hotararea primei instante, care a decis sa declare nule alegerile locale de la Chisinau.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie.

Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.