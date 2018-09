Ce spune Maia Sandu despre accidentul in care a fost implicat Igor Dodon: "Trebuie sa respectam limita de viteza, inclusiv cei care cred ca au obtinut functia de la Dumnezeu. Regret..."

Maia SANDU, LIDER PAS: "Regret faptul ca oamenii au avut de suferit in urma acestui accident. Trebuie sa respectam limita de viteza, regulile de circulatie, inclusiv cei care cred ca au obtinut functia de la Dumnezeu si sa nu puna in pericol viata oamenilor. Socialistii au taiat timp de 2 ani frunze la caini si acum isi cauta subiect de campanie si cred ei ca l-au gasit."

Igor Dodon a ajuns ieri la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau-Calarasi. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. Pe pagina sa de Facebook Igor Dodon a scris ca atat el, cat si membri familiei sale se simt bine.