Ce spune Mihai Ghimpu, despre faptul ca UE a suspendat alocarea celor 100 de milioane de euro, care urmau sa ajunga la Chisinau: "Este de vina guvernarea si in primul rand Plahotniuc"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Este de vina guvernarea si in primul rand Plahotniuc. Noi am semnat pentru o justitie independet. PD-ul a lovit in acest acord. Noi nu putem sa amagim finantatorii externi."

Alocarea primei transe a asistentei macrofinanciare europene a fost suspendata pentru ca nu au fost indeplinite conditiile politice, se arata intr-o precizare a Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova.





Precizare a Delegaţiei UE în Republica Moldova privind disbursarea primei tranşe a Asistenţei Macrofinanciare din partea UE pentru Republica Moldova:





"Aşa cum a comunicat Comisia Europeană în răspunsurile transmise unor reprezentanţi ai mass mediei din Republica Moldova, plăţile din cadrul Programului de Asistenţă Macrofinanciară sunt condiţionate de implementarea cu succes a unor măsuri de politică economică specifice incluse în Memorandumul de Înţelegere şi de îndeplinirea precondiţiilor politice legate de respectarea mecanismelor democratice, statul de drept şi drepturile omului.





Comisia Europeană consideră că măsurile ce ţin de implementarea politicilor au fost realizate. Totuşi, o evaluare a Comisiei realizată împreună cu Serviciul de Acţiune Externă al UE a identificat că precondiţiile politice nu au fost îndeplinite.





Această evaluare a fost făcută în baza recentelor evenimente politice din Republica Moldova şi, în special, având în vedere decizia Curţii Supreme de Justiţie din 25 iunie de a invalida rezultatele alegerilor pentru primăria Chişinău.





În consecinţă, plata primei tranşe din cadrul actualului Program de Asistenţăa Macrofinanciară a fost suspendată."





Suspendat inseamna ca va exista o noua analiza si daca in urma ei se decide ca se intrunesc conditiile pentru plata, se va decide plata primei transe. MFA nu este anulat, doar suspendat.

