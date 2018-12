Ce spune politia despre incaierarea de la Buiucani, unde mai multi indivizi au snopit in bataie patru tineri, iar pe unul dintre ei l-au lasat inconstient. Martor: "Nu-si revenea" - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara pe strada Alba Iulia din capitala. Potrivit martorilor, un grup de tineri, care ar fi simpatizanti ai echipei Zimbru au coborat din troleibuz si s-au luat la pumni chiar in statie. Unul dintre ei a fost batut pana si-a pierdut cunostina, dupa care a fost lasat acolo sa zaca. Ceilalti tineri au fugit.

MARTOR : “Am iesit afara in jur de 20 de tineri loveau pe un tanar, am intrat in incapere si i-am zis colegului sa cheme paza, cand am iesit afara tanarul era deja fara cunostinta.”



Acest tanar, care lucreaza intr-un local aflat in apropiere a fost cel care i-a acordat primul ajutor tanarul care zacea la pamant, insa nu a reusit sa afle prea multe de la el. Baiatul a a fugit imediat ce a auzit ca a fost chemata politia si ambulanta.

Daniel, MARTOR :“Am alergat inauntru, am luat apa, l-am stropit cu apa, nu-si revenea am luat amoniac si si-a revenit.”





Oamenii legii spun ca la politie nu a fost depusa nicio plangere pe acest caz.



Natalia STATI, OFITER DE PRESA POLITIA CAPITALEI: “Ajunsi la fata locului, politistii nu au mai depistat pe nimeni. La moment ofiterii de urmarire penala intreprind toate masurile in stabilirea si indentificarea persoanelor care s-au batut.”



Totodata, politistii urmeaza sa decida cum vor fi pedepsiti faptasii dupa ce vor analiza imaginile filmate de martori, dar si de pe camerele de supraveghere din preajma, pe care au refuzat sa le faca publice.