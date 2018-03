Ce spune politia, despre taximetristul care a fost filmat de o pasagera cum priveste un film in timp ce conduce automobilul - VIDEO

"- Dle sofer, dvs puneti viata mea si a copilului in pericol! -Nu am inteles! -Va uitati la film in timp ce conduceti! -Inca o data spuneti, eu nu va inteleg. -Va uitati la film. -Si ce? -Eu ascult, nu privesc."

Cu un ochi la drum, cu altul la film, cu o mana pe volan, iar cu cealalta butonand dispozitivul unde primea instructiunile firmei de taxi. Asa isi conducea masina acest sofer. Ca sa nu scape vreo scena, barbatul si-a pus telefonul pe care se derula filmul, chiar in spatele volanului. Pasagera, aflata in spate cu fetita sa, i-a cerut de cateva ori sa inceteze, dar soferul-spectator s-a opus.





Viorica LUCAS, PASAGERĂ: "La ora 20:42 am chemat un taxi, aflandu-ma la mall. Am urcat si am vazut ca se uita de pe telefon la un film. El mi-a spus ca nu se uita, insa eu am vazut. Avea telefonul de serviciu si unul de pe care privea filmul."

Femeia sustine ca taximetristul ar fi de la compania de taxi 144 48. Administratia companiei nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta acest incident. Cei de Inspectoratul National de Patrulare s-au autosesizat dupa ce au vazut imaginile pe site-ul protv.md. Acestia ne-au spus ca soferul urmeaza sa fie identificat si risca o amenda cat patru-cinci bilete la film, adica 450 de lei si trei puncte de penalizare.

Acum 5 zile, un alt sofer de taxi din capitala a fost suprins in aceeasi ipostaza. Iar anterior, un sofer de microbuz a fost amendat dupa ce a fost filmat de un pagaser uitandu-se la film, pe telefonul mobil, in timp ce conducea.