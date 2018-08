Ce spune rectorul ASEM despre tabara Trandafirul de la Vadul lui Voda, unde 13 copii au fost batuti de educatori: "Urmeaza rezilierea contractului. Nu mi-as dori sa repetam soarta altor tabere de acest gen"

Mesajul postat de Grigore Belostecinic:





Tabăra de odihnă "Trandafir" a ASEM... Este amplasată într-un loc pitoresc din regiunea or. Vadul lui Vodă şi a fost construită în anul 1977. Dispune de 14 căsuţe din lemn, un bloc-construcţie capitală cu trei niveluri, cantină... Din 1991 este în gestiunea ASEM. Este printre puţinele din această zonă care a funcţionat aproape întreaga perioadă din 1991 încoace. Aici s-au odihnit mii de persoane: profesori, copii ai angajaţilor noştri, studenţi... S-au organizat cantonamente pentru echipele sportive, tabere de vară...Ultimele lucrări de reparaţie le-am efectuat în anul 2012, pregătindu-ne pentru sezonul de vară. Dar au venit inundaţiile masive şi revărsarea Nistrului din acel an.

Cu distrugeri foarte mari. Apoi au apărut oferte de odihnă în Turcia, Bulgaria, România, Grecia...Au apărut baze noi de odihnă în sectorul privat, cu condiţii mai bune. S-a mai schimbat şi legislaţia în vigoare, cu posibilităţi mai mici de a oferi facilităţi pentru cei care beneficiau de odihnă...În ultimii 2-3 ani potenţialul acestei tabere practic nu a mai fost valorificat, suportând costuri destul de mari pentru întreţinere (pază etc). Este motivul din care am acceptat solicitarea unui agent economic de a transmite acest bun în locaţiune, iniţial - doar pentru perioada mai-august 2018, pentru organizarea odihnei copiilor din instituţiile de învăţământ din Republica Moldova. Obligaţiile noastre - să investim toate veniturile de la darea în locaţiune în dezvoltarea şi renovarea infrastructurii, atât în acest an, cât şi, eventual, în anii următori, fără implicare în activitatea economică a locatarului.

Obligaţia locatarului - să pregătească tabăra pentru sezonul de vară, să obţină toate documentele permisive pentru organizarea odihnei copiilor, să organizeze odihna, să gestioneze toate procesele etc ... A fost construită o piscină (condiţie obligatorie), amenajat un teren de fotbal, un teren de volei, efectuate reparaţii curente...Au fost obţinute, fireşte, de către agentul economic - locatar autorizările necesare.. Desigur că condiţiile nu sunt cele mai bune, sau aşa cum ne-am dori să fie... Mai avem rezerve...

Dar...În luna iulie a fost organizată odiha pentru un număr mare de copii...Parcă totul mergea bine. Nu am luat în considerare doar capacităţile umane de care dispunea agentul economic - locatar şi abilităţile necesare pentru a organiza şi gestiona procesele care ţin de organizarea odihnei copiilor. Dar nici nu a fost necesar, şi nici nu am fost în drept să facem acest lucru.

Drept consecinţă - sistarea activităţii taberei cu toate tam-tamurile deja cunoscute. Fireşte, am preluat gestionarea acestui bun, urmează rezilierea contractului (care expiră la sfârşitul acestei luni), înlăturarea unor consecinţe nedorite (geamuri stricate şi pereţi "decorati" pe dragul copiilor). Urmează să vedem şi ce facem mai departe. Nu mi-aşi dori să repetăm soarta altor tabere de acest gen, devenite deja ruine.