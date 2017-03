Ce trebuie sa stie moldovenii care au buletin romanesc. Cartile de identitate vor fi schimbate: ce date va include noul tip de document

Potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne, pe cartea electronica de identitate se vor afla datele titularului (care sunt si acum in actul de identitate), precum si date biometrice, respectiv imaginea faciala si amprentele de la doua degete.De asemenea, dupa introducerea cartii electronice de identitate, nu va mai fi folosit cardul de sanatate.

Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care sustine ca acesta este in conformitate cu masurile prevazute in Programul de guvernare 2017-2020, iar implementarea lui va asigura cetatenilor garantii suplimentare de securitate si institutiilor publice si private certitudinea ca persoana care prezinta actul de identitate este titularul datelor de identificare inscrise pe document.

Persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza cartea electronica de identitate, vor putea obtine o carte de identitate simpla.

Prin proiectul de lege se introduce, pentru prima data, posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simpla sau carti electronice de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti.

Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de 2 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.

Cartea electronica de identitate va contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

In format electronic vor fi inscrise: datele din formatul tiparit, respectiv numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii titularului, semnatura olografa a titularului, imaginea faciala, Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, cu exceptia semnaturii olografe a titularului; prenumele parintilor titularului; un certificat si, dupa caz, certificate calificate, prevazute de Legea 455/2001 privind semnatura electronica; datele biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a doua degete.

Cartea electronica de identitate va asigura si functionalitatea cardului de sanatate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberarii noului document de identitate.

„Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind continutul de date al cartii electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informatiilor referitoare la calitatea de asigurat in sistemul public al asigurarilor sociale de sanatate. Astfel, „functionalitatea” de card de sanatate va fi asigurata de certificatul digital emis de MAI, inscris in cip.





Cardul national de sanatate isi inceteaza valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronica de identitate”, a precizat Ministerul Afacerilor Interne.

Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple va fi realizata esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate simple, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar.

Stabilirea si actualizarea contravalorii cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple se vor face de catre Imprimeria Nationala, cu avizul Directiei generale ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Producerea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate simple, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta vor fi realizate centralizat, de catre Imprimeria Nationala.

Personalizarea documentelor se va realizeaza in Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Imprimeria Nationala va achizitiona si va pune la dispozitia MAI si Ministerului Afacerilor Externe echipamentele si produsele software necesare pentru punerea in circulatie si personalizarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate simple, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta.

Initiatorii proiectului de lege spun ca titularul unui document electronic se va putea autentifica online, pentru a beneficia de diverse servicii electronice - bancare, fiscale, sociale, financiare, educationale, ceea ce va conduce la simplificarea interactiunii cu autoritatile publice, prin cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor publice.

„Cartea electronica de identitate va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, in sisteme informatice terte ale administratiei publice, precum si in alte sisteme informatice, stabilite prin hotarare a Guvernului, si utilizarea semnaturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica”, a mai precizat MAI.